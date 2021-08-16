Кипр изменил эпидемический статус 13 стран. Россия осталась в красной зоне

НИКОСИЯ, 16 августа. /ТАСС/. Власти Республики Кипр изменили эпидемический статус 13 стран, при этом Россия остается в красной категории, откуда невакцинированных пассажиров пускают на остров после прохождения двух диагностических тестов. Все изменения внесены в новый недельный реестр деления стран на категории, который был опубликован в понедельник кипрским министерством здравоохранения.

Согласно этому документу, вступающему в силу с четверга, восемь государств - Австрия, Болгария, Словения, Норвегия, Лихтенштейн, Латвия, Северная Македония и Канада - переводятся из зеленой зоны, откуда пассажирам не требуются медицинские документы для прибытия на Кипр, в оранжевую, из которой приезжать на остров необходимо с одним диагностическим тестом, пройденным в стране вылета не ранее чем за 72 часа до отправки авиарейса.

Четыре страны - Литва, Швеция, Бельгия и Сербия - переместятся с 19 августа из оранжевой категории в красную, а Хорватия с четверга будет переведена из оранжевой зоны в зеленую.

В новом реестре изменения в классификации стран Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) были произведены на основании решения Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), а остальных стран - на основании оценки, вынесенной отделом эпидемического мониторинга кипрского Минздрава.

Правила прилета на Кипр для россиян

Невакцинированным пассажирам из стран красной категории, куда входит Россия, необходимо не ранее, чем за 72 часа до вылета пройти ПЦР-тест на коронавирус (кроме детей до 12 лет), получить провизу для въезда на Кипр и в течение 24 часов до вылета заполнить анкету по адресу: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home, загрузив на нее результаты ПЦР-теста на английском языке.

По прибытии на остров россиянам и гостям из других стран красной группы придется повторно пройти тестирование на коронавирус. Стоимость теста оплачивают сами пассажиры, она составляет €30 в аэропорту Ларнаки и €32 в аэропорту Пафоса. На цифровой платформе www.covid-testcyprus.com можно будет узнать о результате теста, который должен будет там появиться не позднее чем через три часа после сдачи анализа. До момента получения этого результата пассажирам следует находиться на самоизоляции.

Невакцинированным гостям острова также приходится в обязательном порядке проходить либо молекулярный ПЦР-тест, либо экспресс-тест на наличие антигенов коронавируса на седьмой день после прибытия на Кипр. Однако на вакцинированных туристов, а также на тех, кто переболел ковидом в течение последних 180 дней, это требование не распространяется.

От необходимости иметь сертификат о прохождении теста на коронавирус , а также от карантина и обязательного прохождения диагностических анализов избавляются пассажиры, прошедшие полный курс вакцинации либо российским препаратом "Спутник V", либо вакциной китайской компании Sinopharm, а также вакцинами от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Но это правило действует в том случае, если на руках у путешественников будут сертификаты вакцинации. При этом кипрские власти оставляют за собой право тестировать в выборочном порядке даже вакцинированных пассажиров.

Карта вакцинации должна быть у прилетающих на руках, кроме того, вакцинированным пассажирам необходимо заполнить в течение 24 часов перед вылетом на Кипр специальную форму на сайте www.cyprusflightpass.goc.cy/en/vaccinated-fly-request.