План по вакцинации от COVID-19 в Кузбассе выполнили более чем на 60%

КЕМЕРОВО, 16 августа. /ТАСС/. Медики в Кузбассе привили от коронавируса свыше 746,2 тыс. жителей региона, что составляет более 60% от общего числа подлежащих вакцинации граждан. В том числе более 550 тыс. человек завершили иммунизацию, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"На 16 августа в Кузбассе вакцинировано всего 746 295 человек, это 60,3% подлежащего вакцинации населения, в том числе 550 925 человек получили по два компонента вакцины, что составляет 47,9% от подлежащего вакцинации населения", - сказали в пресс-службе.

По данным областного Минздрава, более четверти привитых - граждане в возрасте старше 60 лет, которые относятся к группе риска.

С 16 июня в Кузбассе введена обязательная вакцинация для работников медицинских и образовательных организаций, многофункциональных центров, социальных служб, а также госслужащих. Позднее список сфер был расширен, в него добавилось общественное питание, энергетика и общественный транспорт. В течение двух месяцев организации из перечисленных отраслей должны обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% работников.

По данным регионального оперативного штаба на 16 августа, в Кемеровской области с начала пандемии зарегистрировано свыше 49,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 181 случай - за минувшие сутки. Выздоровели 46,2 тыс. человек, умерли 1 059 пациентов. Остальные находятся под наблюдением медиков.