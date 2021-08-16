Около 280 автомобилей неотложной помощи получат медучреждения Подмосковья до конца года

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Еще почти 280 автомобилей неотложной медицинской помощи передадут в учреждения здравоохранения Московской области до конца 2021 года. Об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"В этом году мы всего купим 428 автомобилей [для оказания неотложной помощи]. 143 мы уже получили, 108 получим до конца августа, еще 177 - до конца года", - сказала Стригункова.

Она также обратилась к главам городских округов с просьбой оперативно решить вопрос с регистрацией нового транспорта в ГИБДД.

Как ранее сообщала пресс-служба Минздрава Подмосковья, в прошлом году медучреждения региона получили 275 автомобилей для оказания помощи пациентам на дому.