Свердловский губернатор раскритиковал местные власти за полив улицы перед его приездом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал власти города Серова, где перед его приездом полили водой грунтовую дорогу.

"Случайно узнал, что улицу Новолесопильную в Серове перед моим визитом полили водой. Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину, как на чудо. Василий Витальевич [Сизиков, глава Серовского городского округа], зачем это? Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.

На видео, выложенном главой региона, по грунтовой дороге едет поливальная машина, за ее работой наблюдают местные жители.