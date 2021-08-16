Синоптики предупредили, что жаркая погода сохранится в Поволжье до конца недели

ТАСС, 16 августа. Аномально жаркая погода сохранится в Поволжье, по крайней мере, до конца текущей недели, в некоторых регионах столбик термометра поднимется до плюс 38 градусов, сообщил ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков.

"Жара сохранится в Поволжье, по меньшей мере, до четверга включительно", - сказал он.

Синенков уточнил, что в Нижегородской области, Пермском крае, Пензенской области, Мордовии воздух прогреется до плюс 30… плюс 32 градусов, в Самарской и Саратовской областях будет еще жарче: до плюс 38 градусов.

"Это аномально жаркая погода, в среднем температура будет на 4-5 градусов выше нормы. При этом осадков не ожидается", - пояснил Синенков.

По его словам, жара начнет спадать к выходным, однако останется аномальной: на 1-2 градуса выше нормы. Также с пятницы в Поволжье не исключены кратковременные дожди.

Пожары в лесах и жара в городах

Аномальная жара сказывается на пожароопасной ситуации. Жаркая погода на выходных в Пермском крае уже привела к возникновению семи лесных пожаров. Местные власти ожидают, что их число может только увеличиться к концу недели из-за еще более сильного потепления. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, по состоянию на понедельник в регионе действуют 10 очагов природных пожаров. В Мордовии с 3 августа тушат крупный пожар на территории заповедника. В Оренбургской области за последние сутки ликвидированы 11 природных пожаров, но в различных районах очаги появляются вновь. В Татарстане в 42 районах из 43 объявлен режим ЧС из-за засухи от жары.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Республике Марий Эл, в регионе ожидается высокая пожароопасность лесов, которая может достигать IV класса опасности. По информации пресс-службы Удмуртского гидрометцентра, в республике также прогнозируется опасное явление - чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников. Аналогичная ситуация складывается в Саратовской области.

Жители городов спасаются от жары разными способами: в Ульяновске дети в центре города купаются в фонтанах и обливаются водой из пластиковых бутылок. В Саратовской области за вентиляторами и кондиционерами выстраиваются очереди. В Нижнем Новгороде населению рекомендуют носить светлую одежду, головные уборы, не оставлять детей в припаркованных автомобилях.