Титов считает избыточным введение системы мониторинга такси в московском регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает избыточной мерой введение системы мониторинга рынка такси в московском регионе. Об этом он сообщил в понедельник ТАСС в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург.

Комплексная информационная система "Аналитика работы такси" (КИС "АРТ") заработала в Москве и Московской области с 14 августа. Она контролирует, чтобы водители не перерабатывали, проходили медосмотр, оформляли все необходимые документы, оплачивали штрафы и не имели судимостей. Водители, которые не оформили цифровой ID, больше не получают заказы.

"Регулирование должно быть соответствующим сегодняшнему развитию рынка. Потому что избыточное регулирование приводит к росту цен и в принципе уходу инвесторов. Надо давать рынку расти, давать ему задышать", - сказал Титов, оценивая введение системы мониторинга такси.

Сфера перевозок пассажиров, по его словам, как раз "только задышала, совершенно поменялся структурно рынок такси за последние пять лет". "И в этом наращивании, в этот момент вдруг наложить такие сложные ограничения, что ему просто невыгодно дальнейшее развитие! Я считаю, что это избыточная мера точно", - заключил он.

При этом он отметил, что обращений, связанных с данной проблемой, в аппарат уполномоченного не поступало.