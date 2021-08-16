Дополнительные пригородные поезда начнут курсировать между Махачкалой и Дербентом

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Дополнительные пригородные поезда начнут курсировать на маршруте Махачкала - Дербент в Дагестане с 20 августа, сообщили в понедельник в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

"Для повышения привлекательности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в условиях развития внутреннего туризма назначаются дополнительные рейсы пригородных поездов на направлении Махачкала - Дербент - Махачкала", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, первый из дополнительных начнет курсировать с 20 августа, он будет отправляться из Махачкалы в 16:40 (мск) и прибывать в Дербент в 19:02. С 21 августа на этом направлении назначаются еще три дополнительных состава.

"На маршруте Махачкала - Дербент поезда №6692 и № 6698 станут отправляться в 08:30 и 12:45 и прибывать на конечную станцию в 10:33 и 14:48. На направлении Дербент - Махачкала с этого же дня начнет ходить пригородный поезд № 6697 отправлением из Дербента в 09:59, прибытием в Махачкалу в 12:19", - пояснили в пресс-службе дороги.

Уточняется, что в пути следования пригородных поездов предусмотрены остановки на станциях и остановочных платформах Дагестанские огни, Мамед-Кала, Каягент, Избербаш, Манас.

Как отметили в СКЖД, пригородное железнодорожное сообщение в регионе в последние годы активно развивается. "Если пять лет назад в Дагестане курсировало четыре пары пригородных поездов в сутки, то с 21 августа на территории республики будут ходить уже девять пар пригородных поездов. При этом за 7 месяцев 2021 года пригородными поездами было перевезено 617 тысяч пассажиров, что на три процента больше, чем за аналогичный период прошлого года", - пояснили в пресс-службе.