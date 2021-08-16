Горячее питание детей из Коми в подтопленном санатории в Анапе не прекращалось

СЫКТЫВКАР, 16 августа. /ТАСС/. Горячее питание детей из Республики Коми, которые находятся на отдыхе в принадлежащем региону санатории "Черноморская зорька" в Анапе, не прекращалось и обеспечено полностью. В санатории, который оказался в зоне подтопления, возобновлено энергоснабжение, сообщила в понедельник уполномоченный по правам ребенка в Коми Татьяна Козлова.

Ранее родители детей в социальных сетях сообщили о подтопленном санатории, проблемах с питанием, отсутствием электричества и сушилок для белья в корпусах.

"Горячее питание для детей не прекращалось на период всего режима ЧС и сейчас продолжается. Жалобы от родителей решаются в ручном режиме. <…> Было прервано общение родителей с детьми, что вызвало беспокойство, но на сегодня электричество подается, Wi-Fi точки работают. Мы надеемся, что в ближайшее время в интересах детей ситуация [с восстановлением после ливней] разрешится", - рассказала детский омбудсмен в видеообращении, находясь в Анапе.

По словам уполномоченного, для устранения последствий ливневых дождей привлечено огромное количество сил и средств. Выделены специальные автобусы для подвоза детей в столовую. Заключен договор с городской больницей Анапы о госпитализации детей при необходимости, на данный момент госпитализированных нет.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства образования, науки и молодежной политики Коми, на момент подтопления в санатории находились 443 ребенка из Коми, четырех детей с инвалидностью перевезли в крымский санаторий в городе Саки. Затопило территорию здравницы в Анапе, прервалось энергоснабжение. "Вчера вечером электроснабжение восстановлено. Вода еще остается на территории, ее откачивают, здания не подтоплены. Смена не прервана, ранее оперштаб города Анапы принял решение не эвакуировать отдыхающих из санаториев. Смена уже заканчивается, в конце этой недели дети отправятся на поезде домой", - сообщили ТАСС в Минобрнауки региона.

В конце прошлой недели мезоциклон накрыл территорию Кубани. Он стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов были подтоплены, повреждены более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в ПВР. Купание на всех пляжах пострадавшей территории запрещено, штормовые явления продолжаются.