План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 58%

МУРМАНСК, 16 августа. /ТАСС/. Количество вакцинированных от коронавируса жителей Мурманской области превысило 200 тыс., что составляет 58,68% от плана, сообщили ТАСС в понедельник в региональном оперштабе.

"В Мурманской области привито 204 544 человека, это 58,68% от плана. В том числе второй аппликацией - 164 142 человека", - сказал собеседник агентства, добавив, что за 15 августа в регионе привились 1 349 человек.

В ведомстве также пояснили, что в Мурманской области сохраняется запас комплектов вакцин от коронавируса, на сегодняшний день их - 26 687. Всего в регион поступило 231 516 комплектов вакцины.

По информации оперштаба, к июлю число заразившихся коронавирусом в Мурманской области достигло показателей января, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев заболевания. За июнь суточный показатель заразившихся вырос почти в пять раз. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 65 тыс., всего зафиксировано 1 698 умерших. Сегодня в области выявили 207 заболевших.