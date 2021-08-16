В Керчи начался прием заявок на выплаты от жителей, чье имущество повреждено подтоплением

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Власти Керчи объявили о начале приема заявок от жителей города, чье имущество было повреждено при подтоплении. Сообщение об этом размещено на странице керченской администрации в Instagram.

Штормовое предупреждение действует в Крыму с 9 августа. Одиннадцатого августа подтопления происходили в центральной части полуострова, 12-13 августа сильные дожди обрушились на восточные районы. В ночь на понедельник очередной ливень вызвал новые подтопления в Керчи. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что выплаты компенсаций произведут на этой неделе.

"Уважаемые керчане, чье имущество пострадало в результате подтопления. Начат прием заявок на составление актов об оценке ущерба имущества первой необходимости", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "заявки принимаются ЕДДС по телефону: 8(978)-909-11-35, 6-02-19, 6-00-50".

После подтоплений в июне и июле, в том числе в Ялте и Керчи, жители получают единовременную выплату по 10 тыс. рублей, выплату по 50 тыс. рублей за утрату имущества первой необходимости, по 100 тыс. рублей - в связи с полной утратой имущества.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. На минувшей неделе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.