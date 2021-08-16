Путин рекомендовал популяризировать антикоррупционные стандарты через интернет и лекции

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ожидает от Ассоциации юристов России организации регулярных лекций по теме борьбы с коррупцией и популяризации антикоррупционных стандартов в интернете. Об этом говорится в утвержденном главой государства в понедельник Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы.

В документе содержится, в частности, предложение провести просветительские мероприятия, направленные "на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям".

"Рекомендовать Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" <…> обеспечить во взаимодействии с образовательными и научными организациями проведение в субъектах РФ регулярных публичных лекций по антикоррупционной тематике; обеспечить создание и распространение в сети Интернет контента, направленного на популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов", - говорится в рекомендациях, адресованных Ассоциации юристов России.

Доклад об этой работе должен быть представлен до 1 ноября 2024 года, указано в национальном плане.

Путин в рамках реализации плана поручил Министерству науки и высшего образования с участием Министерства просвещения обеспечить утверждение и реализацию программы по антикоррупционному просвещению населения. "Обеспечить утверждение и реализацию программы по антикоррупционному просвещению населения на 2021-2024 годы, предусмотрев в том числе проведение соответствующих мероприятий для обучающихся по образовательным программам общего, среднего профессионального и высшего образования", - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.