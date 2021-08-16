В России может появиться программа магистратуры "Антикоррупционная деятельность"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы поручил Министерству науки и высшего образования РФ рассмотреть вопрос об открытии в вузах программы магистратуры "Антикоррупционная деятельность". Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Рассмотреть вопрос об открытии в образовательных организациях высшего образования программы магистратуры "Антикоррупционная деятельность". Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 15 июня 2022 г.", - говорится в документе.

Кроме того, министерству поручено организовать проведение международных и всероссийских студенческих антикоррупционных мероприятий и научно-практической конференции работников образовательных и научных организаций "Противодействие коррупции в образовательных и научных организациях".