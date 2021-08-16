Путин поручил МВД принять меры против коррупции при выделении средств на борьбу с ковидом

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил МВД и ФСБ принять пакет мер против хищений бюджетных средств, выделенных на мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ президента "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы" опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Министерству внутренних дел Российской Федерации совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральным казначейством, контрольно-сметными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований принять меры по недопущению нецелевого использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых на проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в документе.

Президент также поручил МВД и ФСБ разработать предложения по недопущению хищения и нецелевого расходования средств, направленных на реализацию национальных проектов, предусмотренных указом президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Особое внимание президент считает нужным обратить на выявление и пресечение фактов взяточничества, предоставления аффилированным коммерческим структурам неправомерных преимуществ и оказания им содействия в иной форме должностными лицами федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

"Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно до 15 марта. Итоговый доклад представить до 10 декабря 2024 года", - отмечается в документе.