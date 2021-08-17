СМИ: Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней в 1965 году

ТАСС, 17 августа. Женщина обвинила американского певца Боба Дилана в том, что он неоднократно подвергал ее сексуальному насилию в 1965 году, когда ей было 12 лет. Об этом в понедельник со ссылкой на судебный иск сообщил журнал Variety.

По его данным, иск был подан в пятницу. В нем утверждается, что Дилан давал потерпевшей наркотики и алкоголь и неоднократно подвергал ее сексуальному насилию в период с апреля по май 1965 года. Кроме того, указывается, что певец угрожал ей. На тот момент Бобу Дилану было 24 года.

Представитель Дилана отверг данные обвинения. "Заявление 56-летней давности не соответствует действительности и будет активно опровергаться", - приводит журнал его заявление.

Боб Дилан - американский культовый музыкант, автор песен, актер, художник, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.