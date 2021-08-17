Ученые нашли в Бурятии перспективные для поиска урана участки

ИРКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Ученые нашли в Республике Бурятия участки, перспективные для поиска урана. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ).

"Ученые ИРНИТУ, АО "Сосновгео", Всероссийского института минерального сырья им Н. М. Федоровского (ВИМС) выполнили ревизионные работы на юге Бурятии. Результаты работы экспедиции позволили выделить участки, перспективные для возможных поисков урана", - говорится в сообщении.

Ученые работали в верховьях реки Тисса, в 100 км от села Орлик. Несколько лет назад в этой местности специалисты "Сосновгео" выявили рудопроявления. Перед участниками экспедиции стояла задача обнаружить и оконтурить ранее отмеченные аномалии радиоактивности, источником которых могут быть урановые руды.

Отобранные образцы руды и почвы исследуют специалисты ВИМС, при необходимости обследованный участок изучат более детально с целью поиска урана. Иметь современные данные о перспективности участков важно, чтобы понимать, стоит ли вкладывать значительные ресурсы и усилия в их геологическое изучение.

В течение четырех лет ученые ИРНИТУ и ВИМС ведут совместные исследования, посвященные поиску урана. В 2021 году работы также проводились в Нижнеудинском районе Приангарья. Была обнаружена зона, перспективная для поисковой деятельности.

Бурятия является одним из регионов России, где находятся крупные действующие месторождения урановых руд. Флагманским в республике считается Хиагдинское рудное месторождение, располагающее 10,8 тыс. тонн урановых запасов. В 2021 году в Бурятии планируется добыть 1 020 тонн урана.