Самолеты Бе-200 после открытия ВПП будут базироваться в Якутске

ЯКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Самолеты Бе-200, задействованные в тушении лесных пожаров, после открытия взлетно-посадочной полосы будут базироваться в аэропорту Якутск. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

Ранее сообщалось, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Якутск, по поводу сертификации которой к президенту России Владимиру Путину обращался глава Якутии Айсен Николаев, открылась с 02:00 по местному времени 17 августа. Сертификация ВПП проведена Росавиацией и Ростехнадзором в кратчайшие сроки. Аэропорт способен принимать практически все типы воздушных судов, в том числе Бе-200 и Ил-76, которые будут задействованы в борьбе с лесными пожарами.

"С открытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск с сегодняшнего дня самолеты Бе-200 будут базироваться в Якутске", - говорится в сообщении.

На территории республики действует 156 пожаров на общей площади, пройденной огнем, свыше 4,5 млн га. Особое внимание уделяется пожарам на территории пяти районов: Верхневилюйского, Намского, Томпонского, Усть-Алданского и Чурапчинского.

По данным регионального управления МЧС, за сутки в регионе ликвидировано 14 природных пожаров на общей площади свыше 37 тыс. га. В тушении участвуют свыше 4,2 тыс. человек, задействовано 759 единиц техники. По информации регионального оперштаба, за сутки локализовали 10 пожаров на площади свыше 265,4 тыс. га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.