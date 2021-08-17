Заболеваемость COVID-19 в Бурятии упала вдвое за месяц

ТАСС, 17 августа. Заболеваемость COVID-19 в Республике Бурятия за последний месяц уменьшилась более чем вдвое - с 249 до 113 человек в день, следует из данных, опубликованных во вторник правительством республики.

Месяц назад, 17 июля, в регионе было зарегистрировано 49 434 больных COVID-19 с ростом в 249 человек за сутки. С тех пор это число постепенно уменьшалось.

"По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 08:00 17 августа 2021, зарегистрировано 55 042 (+113) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 49% (26 891) приходится на жителей Улан-Удэ. По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия, всего выздоровели от COVID-19 48 488 (+27) человек", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона, рост заболеваемости удалось вовремя остановить благодаря ограничительным мероприятиям, своевременному локдауну и увеличению темпов вакцинации. Как сообщало правительство ранее, план по вакцинации в республике выполнен более чем наполовину. Завершили вакцинацию 243 876 человек, что составляет 33,8% от всего населения региона, и более чем 50% от подлежащего вакцинации.

В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом в Бурятии перепрофилировано 735 коек, из которых свободно 211. Занятость коечного фонда составляет 71,3%. Всего умерли 1 746 пациентов с тяжелой сопутствующей патологией.