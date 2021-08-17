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Путин поручил внести предложения о возмещении гражданам расходов на ремонт жилья после ЧС

Срок исполнения поручения установлен до 1 сентября

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство России подготовит предложения о возмещении гражданам расходов на текущий ремонт жилья, пострадавшего в результате природных чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в опубликованном во вторник на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания о ходе ликвидации последствий пожаров и паводков, состоявшегося 14 августа.

"Правительству РФ представить предложения о возмещении гражданам расходов на проведение текущего ремонта жилых помещений, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного характера", - говорится в поручении.

Кроме того, кабмин должен проработать поправки, направленные на "упрощение процедуры предоставления гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, единовременной денежной выплаты, а также денежных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости на основании подтверждения факта проживания в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации". Срок исполнения поручений установлен до 1 сентября.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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