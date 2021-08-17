{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил представить предложения по кредитам регионам на выплаты пострадавшим от ЧС

Доклад по этому вопросу президент ждет к 1 сентября

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о выдаче регионам краткосрочных бюджетных кредитов для оперативных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, а также для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Как сообщает во вторник пресс-служба Кремля, такое поручение дано по итогам совещания по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров.

"Правительству Российской Федерации представить предложения о предоставлении краткосрочных бюджетных кредитов бюджетам субъектов РФ для оперативного предоставления денежных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, а также для восстановления объектов социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций", - говорится в документе. Доклад по этому вопросу глава государства ждет уже к 1 сентября.

Кроме того, кабмин должен подготовить предложения об увеличении объема софинансирования за счет средств федерального бюджета работ по восстановлению объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате ЧС в Забайкальском крае и в других регионах с низким уровнем бюджетной обеспеченности.

Вместе с МЧС кабмин к 1 октября должен определить порядок привлечения сил и средств этого ведомства к тушению лесных пожаров при установлении различных уровней реагирования на чрезвычайные ситуации.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Эксперты СБ России обсудили меры кибербезопасности при использовании электронной подписи
Совет определил меры по совершенствованию требований к удостоверяющим центрам и к способам криптографической защиты информации
Читать полностью