Путин поручил обеспечить направление в санатории больных из районов ЧС в Якутии

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить направление на специализированное санаторно-курортное лечение жителей Якутии, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания, проживающих в районах природных пожаров.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Республики Саха (Якутия) обеспечить: <…> направление на специализированное санаторно-курортное лечение лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания, проживающих в районах природных пожаров на территории Республики Саха (Якутия)", - говорится в перечне поручений президента РФ по итогам прошедшего 14 августа совещания о ликвидации последствий пожаров и паводков. Срок исполнения поручения - до 20 августа текущего года.

Кроме того, президент поручил обеспечить направление на отдых в летние лагеря "Орленок" и "Океан" детей, проживающих в селе Бэс-Кюель Горного улуса Якутии. Также в списке поручений значится обеспечение финансирования создания многофункционального спортивного и культурного центра и строительства здания общеобразовательной организации среднего образования на 150 мест в Бэс-Кюеле. Срок исполнения - 1 октября текущего года.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев попросил президента помочь отправить более 100 детей из села Бэс-Кюель в лагеря, а также доложил, что 45 жителей села стоят на диспансерном учете с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 11 - с заболеваниями органов дыхания. Глава региона попросил помочь им пройти санаторно-курортное лечение. Кроме того, Николаев рассказал, что в селе Бэс-Кюель расположена ветхая школа и попросил оценить возможность выделения средств на строительство нового образовательного учреждения, в селе нет многофункционального культурного и спортивного центра.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.