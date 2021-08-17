Турпоток в Сочи на 20% превысил показатель рекордного 2019 года

СОЧИ, 17 августа. /ТАСС/. Туристический поток в Сочи с начала года составил 4 млн 130 тыс. человек, что на 20% выше, чем за тот же период рекордного 2019 года. Сейчас на курорте единовременно находятся порядка 170 тыс. гостей, сообщили журналистам в городской администрации.

"С начала года Сочи принял уже 4 млн 130 тыс. гостей. Это на 20% выше, чем в 2019 году и вдвое выше показателя прошлого года. <…> Сегодня на территории курорта единовременно размещаются свыше 170 тыс. человек. В августе на прием гостей работает свыше 2 800 средств размещения общей емкостью порядка 200 тыс. мест. Средняя загрузка составляет порядка 77%", - рассказали в администрации.

Туристический поток в Сочи за весь 2019 год составил порядка 6 млн человек.

По словам главы департамента курортов администрации Сочи Светланы Батяйкиной, после того, как были введены новые требования к заселению гостей, в городе наблюдалась приостановка бронирований на август и осень.

"Они не носят массовый характер. Так, например, в августе отмены составляют 7,8%, на сентябрь - 7%. Если проанализировать пассажиропоток, то в целом дневной трафик пассажиров, прибывающих в аэропорт, даже выше, чем в августе прошлого года", - пояснила она.

Ежедневно через аэровокзал Сочи проходят порядка 45 тыс. пассажиров. На август прогнозируется туристический поток на уровне 850-900 тыс. человек.