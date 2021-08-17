Губернатор Сахалина поручил продавать свежую рыбу на дороже 100 рублей за кг

ТАСС, 17 августа. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил региональному агентству по рыболовству и главам муниципалитетов проконтролировать торговлю свежей рыбой во время путины по цене не выше 100 рублей за килограмм, сообщается во вторник в Telegram-канале главы региона.

"До конца промысла, 31 августа, минимум раз в неделю в каждом муниципалитете необходимо организовывать торговлю свежевыловленной сезонной рыбой. При этом по цене не выше 100 рублей за килограмм", - говорится в сообщении.

Сдерживание цен в регионе проводится по проекту "Доступная рыба", в рамках которого местные жители могут приобрети морепродукты, кроме тех, которые относятся к категории деликатесов, со значительной скидкой.

В пресс-службе правительства региона отметили, что основной промысел сейчас ведется в Поронайском и Смирныховском районах, за выходные в Сахалинской области продали 21,3 тонны горбуши по цене от 75 до 90 рублей за кг.

"Торговля свежевыловленной рыбой идет в Южно-Сахалинске, Смирныховском, Макаровском, Томаринском, Тымовском, Углегорском, Поронайском районах. В лидерах по объему продаж - областной центр. В Северо-Курильске бизнес раздает рыбу бесплатно. В ближайшие дни будут организованы поставки горбуши и в другие районы Сахалина и Курил", - отметили в пресс-службе правительства региона.