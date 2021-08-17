Более 30 км Чуйского тракта в Алтайском крае расширят за 7,6 млрд рублей

БАРНАУЛ, 17 августа. /ТАСС/. Шесть участков Чуйского тракта протяженностью более 30 км на территории Алтайского края будут расширены до трех и четырех полос. Стоимость работ составит 7,6 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе управления федеральных дорог "Алтай".

"В 2021 году ведутся работы по расширению Чуйского тракта на шести участках. Пять участков будут расширены до четырех полос, еще один участок - до трех полос. Стоимость работ на шести участках общей протяженностью 35 км составит 7,6 млрд рублей, из которых 2,3 млрд рублей будут направлены в 2021 году", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в регионе продолжаются работу по доведению до нормативного состояния новой федеральной дороги - Барнаул-Павловск-Казахстан. В этом году на содержание и капремонт этой дороги направят порядка 1,3 млрд рублей, будет отремонтировано более 40 км. При аналогичном темпе дорога будет приведена в нормативное состояние в течение пяти лет.

Ранее губернатор региона Виктор Томенко заявлял, что около 200 км Чуйского тракта на территории Алтайского края нуждаются в расширении до четырех полос для обеспечения безопасности. По территории Алтайского края проходит более 300 км этой федеральной трассы. При этом только 52 км от общей протяженности в крае модернизированы и расширены до четырех полос. В 2021 году работы по расширению Чуйского тракта впервые начались на двух участках общей протяженностью 10 км.

Чуйский тракт - федеральная автомобильная дорога, проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. По версии журнала National Geographic, входит в десятку красивейших дорог мира. Дорога востребована и интенсивно загружена: в сутки там проезжают до 43 тыс. автомобилей. На расширение полос потребуется порядка 50 млрд рублей.