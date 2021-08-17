Пассажиропоток калининградского аэропорта с начала года вырос на 60,4%

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Калининградский аэропорт Храброво с января по июль 2021 года обслужил более 2,1 млн человек, что более чем на 60% превышает показатель аналогичного периода 2019 года. При этом за семь месяцев текущего года Храброво принял и отправил пассажиров больше, чем за весь 2020 год, сообщила во вторник пресс-служба авиаузла.

"В период с января по июль 2021 года общий пассажиропоток Международного аэропорта Калининград (Храброво) превысил показатели 2019 года на 60,4%, составив 2 135 795 человек. Таким образом, за семь месяцев 2021 года количество обслуженных пассажиров составило на 1% больше, чем за весь 2020 год - за 12 месяцев 2020 года был обслужен 2 117 931 пассажир", - говорится в сообщении пресс-службы.

На внутренних авиалиниях за 7 месяцев 2021 года пассажиропоток калининградского аэропорта составил 2 103 540 человек, что на 77,4% больше аналогичных показателей 2019 года и более чем в 2,4 раза больше чем за тот же период в 2020 году. Пассажиропоток на международных рейсах снизился по сравнению с показателями 2019 года на 77,8%, а по сравнению с первыми семью месяцами 2020 года увеличился на 8%. С января по июль 2021 года международными рейсами было перевезено 32 255 человек.

В январе-июле 2021 года было выполнено 7 925 самолетовылетов, что на 26,6% больше аналогичных показателей 2019 года и на 81,8% больше показателей 2020 года. Объем перевезенных грузов и почты за отчетный период достиг 4 395,815 тонн, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года и на 14% выше января-июля 2020 года, отмечается в сообщении.

По итогам июля 2021 года пассажиропоток аэропорта Калининград (Храброво) увеличился на 74,7% по сравнению с 2020 годом и на 86,6% по сравнению с 2019 годом, составив 491 213 человек. Большая часть пассажиров была обслужена на внутренних воздушных линиях - 476 987 человек, что на 70,3% превышает аналогичный показатель 2020 года и на 107,2% показатель 2019 года. На международных авиалиниях в июле 2021 года было обслужено 14 226 пассажиров. Снижение относительно докризисного 2019 года составило 56,8%. В июле 2021 года было выполнено 1 653 самолетовылета, что на 53,9% больше чем за аналогичный период 2019 года и на 59,6% превышает показатель 2020 года. Грузооборот в июле 2021 года снизился на 6,5% по сравнению с показателями 2020 года, но по сравнению с показателями 2019 года увеличился на 8,4%, и составил 675,693 тонны.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Сочи, Череповцом, Петрозаводском, Пермью, Псковом, Архангельском, Мурманском, Ростовом-на-Дону, Калугой, Краснодаром, Челябинском, Минеральными Водами, Казанью, Тюменью, Воронежем, Белгородом, Новосибирском, Уфой, Самарой, Курском, Брянском, Кировом, Нижним Новгородом, Минском, Каиром, Антальей. По прогнозам дирекции авиаузла, в 2021 году его пассажиропоток превысит 3 млн человек.