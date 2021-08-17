Отобраны восемь заявок по созданию в России университетских кампусов мирового уровня

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Отобраны восемь лучших заявок на строительство в России университетских кампусов мирового уровня, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на заседании кабмина.

"На прошлом заседании правительства мы говорили о создании сети университетских кампусов по всей стране. Программу начинаем в Год науки и технологий по поручению президента, - сказал он. - Из почти тридцати заявок, которые поступили от регионов, к сегодняшнему дню отобраны лучшие восемь, они готовы к началу реализации уже в этом году".

По словам Мишустина, три из них полностью обеспечены финансированием. "Это проекты кампусов действительно мирового уровня и национального масштаба. Они дадут дополнительный стимул развитию территорий Российской Федерации", - уверен председатель правительства.

Он назвал создание этих объектов очень важной задачей, реализации которой ждут преподаватели и студенты в регионах. "Ребята в Томске и Новосибирске рассказывали об этом, когда мы с ними общались во время рабочих поездок и смотрели проекты таких кампусов. Кстати, проекты были выполнены великолепно", - рассказал премьер. "Просьба держать эту тему на личном контроле, чтобы все работы выполнялись в срок", - обратился Мишустин к зампреду правительства Дмитрию Чернышенко.

Глава кабмина обратил внимание на то, что совместно с представителями бизнеса предстоит построить не просто новую инфраструктуру: "Кампусы станут точками притяжения талантливой молодежи со всей России и из-за рубежа, их появление от Дальнего Востока до Калининграда создаст интеллектуальный пояс для развития науки и технологий, а также опережающего экономического роста".

Как ранее сообщил Чернышенко, университетские кампусы мирового уровня будут создаваться в рамках нацпроекта "Наука и университеты" в населенных пунктах, где живут не менее 300 тысяч человек и уже работают минимум четыре вуза. На заседании правительства 6 августа Мишустин рассказал, что кабмин выделит на создание этой сети порядка 36 млрд рублей за четыре года. Всего же за десять лет предстоит создать не менее тридцати кампусов, где смогут разместиться свыше 150 тыс. человек.