В Калининградской области в список для обязательной вакцинации включили компании пищепрома

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Региональное управление Роспотребнадзора по Калининградской области расширило перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации от нового коронавируса: в него включены предприятия электроэнергетики, пищепрома, рыбопромыслового флота, береговых рыбоперерабатывающих предприятий, холодильных терминалов. Соответствующие изменения в постановление об обязательной вакцинации внесены главным санитарным врачом области Еленой Бабурой и опубликованы во вторник на официальном сайте ведомства.

"Внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 23.06.2021 № 12 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" <...> Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Калининградской области в сфере электроэнергетики, производства пищевой продукции, на судах рыбопромыслового флота, береговых рыбоперерабатывающих предприятиях, холодильных терминалах, организовать в срок до 17.09.2021 проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 17.10.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников", - говорится в документе.

Изменения внесены по итогам обсуждения на оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией, текущей эпидемической ситуации и предложений, поступивших в управление Роспотребнадзора от бизнес-сообщества.

Двадцать третьего июня главный санитарный врач области подписала постановление об обязательной вакцинации 60% работников сфер, предполагающих контакты с большим количеством людей, в срок до 30 августа. Такое же количество работников образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания должно быть вакцинировано до 20 августа.

По данным областного Минздрава, к настоящему времени в области привиты 263 тыс. человек, из которых полный курс вакцинации прошли почти 218 тыс. Все прививочные пункты обеспечены вакциной в необходимом количестве, и пройти вакцинацию может любой желающий, медики готовы проводить вакцинацию с выездом на предприятия, в том числе энергетики, рыбопромысловой сферы, пищевой и обрабатывающей промышленности.

По состоянию на 16 августа нарастающим итогом в регион поступило 298 067 комплектов доз вакцины от коронавируса. В ближайшее время ожидается поступление еще 30 тыс. доз, уточнили в пресс-службе правительства области.