Режим самоизоляции для непривитых жителей сняли в трех городах Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 августа. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа сняли ограничения, введенные в начале июля из-за распространения COVID-19 в трех городах региона - Югорске, Урае и Советском. Об этом сообщила во вторник губернатор Югры Наталья Комарова.

Распоряжением главы региона в Югорске и Советском со 2 июля 2021 года был введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан (за исключением прошедших вакцинацию от коронавируса), установлено ограничение на работу кинотеатров и фитнес-клубов, также с 20:00 до 06:00 - на работу заведений общепита. Также с 30 июля аналогичные меры были введены в Урае.

"До 16 августа действовали специальные ограничения по трем муниципалитетам - Урай, Югорск и Советский. Мы их не продлеваем, общий региональный режим действует и на территории этих трех муниципалитетов", - сказала Комарова.

По данным регионального департамента здравоохранения Югры, за все время в регион поступило 590,8 тыс. комплектов вакцин против коронавирусной инфекции. Первым компонентом привиты 511,5 тыс. человек (или 67% от плана), вторым - 444,2 тыс. человек. Вакциной обеспечены все медорганизации автономного округа, дефицит отсутствует.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемическая ситуация, число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 17 августа общее число заразившихся в регионе превысило 68,3 тыс., выздоровели 66,3 тыс. человек, умер 1 021 пациент.