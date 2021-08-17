В Калининградской области возобновили работу детских центров и игровых комнат

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Работа детских развлекательных центров и игровых комнат, приостановленная из-за ситуации с коронавирусом, возобновляется в Калининградской области. Об этом говорится в постановлении регионального правительства, подписанном губернатором Антоном Алихановым.

"Возобновить деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат любой тематической направленности", - говорится в документе, размещенном во вторник на официальном сайте правительства области.

В соответствии с постановлением, открытие детских центров и игровых комнат возможно при соблюдении ряда условий: все работники должны пройти полный курс вакцинации и соблюдать масочный режим; каждые два часа в помещении необходимо проводить влажную уборку и проветривание; на входе в помещение должны быть в наличии гигиенические маски и антисептические средства. Кроме того, продажа продуктов и напитков разрешена только в индивидуальной упаковке, сопровождать ребенка может только один взрослый, предписано также не допускать скопления детей и взрослых.

Также этим же постановлением до 31 августа продлеваются ограничения по 50% заполняемости помещений при проведении мероприятий в театрах, филармониях, концертных залах с сидячими местами.

Как сообщалось ранее, в регионе привиты почти 263 тыс. человек, из них двукратно - почти 218 тыс. По состоянию на 16 августа нарастающим итогом в регион поступило 298 067 комплектов доз вакцины от коронавируса. В ближайшее время ожидается поступление еще 30 тыс. доз. В области 23 июня объявлено об обязательной вакцинации работников, тесно контактирующих с большим количеством людей, в том числе работников здравоохранения, образования, транспорта, общественного питания. По информации министра здравоохранения области Александра Кравченко, в настоящее время все прививочные пункты обеспечены вакциной в необходимом количестве, пройти вакцинацию может любой желающий.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 17 августа выявлено 46 215 случаев заражения (42 592 человека выздоровели), умер 641, остается под медицинским наблюдением 6 491 человек.