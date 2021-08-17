В Астраханской области наладили процесс закупок льготных лекарственных средств

АСТРАХАНЬ, 17 августа. /ТАСС/ Власти Астраханской области наладили процесс закупок льготных лекарственных препаратов, финансовое обеспечение осуществляется в полном объеме, сообщил во вторник губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на прямой линии с населением региона.

В Астраханской области некоторое время наблюдались перебои с обеспечением лекарствами льготников региона. Местные жители жаловались на то, что в аптеках льготного отпуска крайне сложно получить выписанные препараты, необходимые пациентам.

"Сегодня со всеми категориями лекарственного обеспечения процесс налажен, мы выделили необходимые деньги и закупки уже ведутся. Хочу обратиться к льготникам с просьбой не отказываться от положенного по федеральной выплате социального обеспечения. Эта тысяча рублей не компенсирует необходимое количество лекарственных препаратов, которые вам положены", - сказал глава региона.

Он добавил, что дефицит по отдельным категориям лекарств для льготников был связан с недостаточным финансированием из федерального бюджета. Некоторые федеральные льготники отказывались от лекарств в пользу денежной выплаты, соответственно поступления средств от федерального центра снижались ровно на эту сумму.

"Вместо 550 млн. рублей из федерального бюджета, было получено 266 млн. рублей, в прошлом году на закупку лекарственных препаратов было заложено 850 млн. рублей, а пришлось потратить 1 млрд. 132 млн. руб. Эти средства мы должны были откуда-то взять, на это уходило время, в связи с этим возникали задержки", - сказал Бабушкин.