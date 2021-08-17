Международный арктический форум пройдет в Петербурге 11-13 апреля 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Международный арктический форум в 2022 году пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 13 апреля, сообщили во вторник в фонде "Росконгресс".

"11-13 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге состоится VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога". Традиционно в центре внимания участников Форума будут вопросы повышения качества жизни населения Арктического региона, сохранения его уникального экологического потенциала, обеспечения устойчивого социально-экономического развития полярных территорий и укрепления в этих целях международного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" проводится с 2010 года и является крупнейшей площадкой для совместного обсуждения с зарубежными партнерами актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона. В разные годы он проводился в Москве, Архангельске, Салехарде и Санкт-Петербурге.

"Для нас, как для страны-председателя в Арктическом совете, площадка форума имеет особую практическую значимость в решении ключевых вопросов Арктических территорий. Это уникальное пространство для конструктивного сотрудничества с международными и региональными структурами, а также возможность сфокусироваться на российских и международных приоритетах, в числе которых изменение климата и экология, экономическое сотрудничество в Арктике, устойчивое развитие транспортной инфраструктуры, развитие человеческого капитала. Россия намерена обеспечивать устойчивое развитие Арктического региона, сохранять его социальный, экономический и природный баланс", - процитировали в "Росконгрессе" советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова.