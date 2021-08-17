Авиакомпания "Азимут" запустит авиасообщение между Краснодаром и Минском

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 августа. /ТАСС/. Регулярные рейсы из Краснодара в Минск начнет выполнять в конце августа авиакомпания "Азимут". Об этом во вторник сообщается на сайте перевозчика.

"Авиакомпания "Азимут" продолжает развивать международную маршрутную сеть из аэропорта Краснодар и информирует о поступлении в продажу авиабилетов по новому направлению Краснодар - Минск - Краснодар. Рейс А4387/388 будет выполняться с 31 августа по вторникам", - говорится в сообщении.

Согласно расписанию, вылет из Краснодара будет осуществляться в 16:00, посадка в Минске в 18:20. Из Минска самолеты авиакомпании будут вылетать в 19:20, посадка в Краснодаре в 21:30.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.