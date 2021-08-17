Жителям Кубани выплатят по 50 и 100 тыс. рублей за утрату имущества при подтоплениях

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края выплатят по 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества и по 100 тыс. рублей - за полную, также всем жителям края, кто пострадал в результате подтоплений в августе, окажут помощь в размере 10 тыс. рублей, сообщили журналистам в оперативном штабе региона.

"В Краснодарском крае жители, пострадавшие в результате ЧС, получат выплаты. За частичную утрату имущества сумма составит 50 тыс. рублей, за полную - 100 тысяч. По 10 тыс. рублей получат все признанные пострадавшими от непогоды. В зоне подтоплений работают более 90 комиссий по оценке ущерба", - говорится в сообщении штаба.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов было подтоплено, повреждено более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в ПВР.