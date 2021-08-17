Власти Тольятти расторгли контракт с компанией после простоя при ремонте дорог

САМАРА, 17 августа. /ТАСС/. Администрация Тольятти расторгла контракт с подрядчиком ООО "Техлайн", который должен был отремонтировать дороги на четырех улицах по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги", сообщается в группе администрации города в соцсети "ВКонтакте". Однако на объектах произошел простой.

"Данная подрядная организация в соответствии с муниципальным контрактом должна была выполнить ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" на улицах Громовой, Тюленина, Мира и Крупской. В связи с простоем работ на всех четырех объектах администрацией Тольятти было принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке", - говорится в сообщении.

Сейчас власти проводят конкурс для определения нового подрядчика, который займется ремонтом дорог на улицах Тюленина, Крупской и Мира. "Помимо этого, продолжается подготовка конкурсной документации на продолжение ремонта автодороги по улице Громовой. Планируем, что новая подрядная организация после заключения муниципального контракта приступит к выполнению работ в середине сентября со сроком завершения работ до 30 октября", - цитирует пресс-служба начальника отдела развития дорожного хозяйства администрации Тольятти Веронику Дуняшину.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента РФ Владимира Путина о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".