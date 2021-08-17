Новый генплан Сочи разработают к осени 2023 года

СОЧИ, 17 августа. /ТАСС/. Новый генеральный план Сочи, который определит вектор развития города на 20 лет вперед, будет готов осенью 2023 года. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале мэр курорта Алексей Копайгородский.

"Главный градостроительный документ определит вектор развития на два десятка лет вперед. Цифровой и документальный проект генплана мы получим уже осенью 2023 года", - написал глава Сочи.

В ходе градостроительного совета, который прошел в Сочи под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, было подписано соглашение о разработке генплана. Разрабатывать его будет Научно-Исследовательский институт перспективного градостроительства.

"Нам необходимо уходить от точечной застройки, развивать и модернизировать коммунальную и дорожную инфраструктуру, расширять набережные и пляжи, создавать яхтенные марины и прибрежную инфраструктуру, организовывать новые общественные пространства", - отметил Копайгородский.

Сочи, по его мнению, активно растет, в связи с этим увеличивается нагрузка на инфраструктуру. В курортный сезон в городе одномоментно могут находится до одного миллиона человек. Из-за этого город остро нуждается в разработке актуальной стратегии развития.