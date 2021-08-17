В московских центрах "Мои документы" пройдет праздничная программа

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Центры "Мои документы" в Москве 22 августа отметят 10 лет. В честь этого пройдет праздничная программа, сообщили в пресс-службе центров госуслуг во вторник.

"Двадцать второго августа центры госуслуг в Москве отметят юбилей. За 10 лет "Мои документы" действительно завоевали доверие москвичей и стали целой экосистемой, настоящими точками притяжения горожан. Чтобы все желающие могли разделить с нами этот праздник, мы подготовили насыщенные онлайн- и офлайн-программы на всю неделю. Каждый сможет выбрать лекцию, мастер-класс или квест по душе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, кроме того, подарок офисам "Мои документы" сделал актер Юрий Стоянов - с сегодняшнего дня его голос будет приглашать горожан к окну приема во Дворце госуслуг на ВДНХ, а с 18 августа - и во всех флагманских центрах.

"Всю праздничную неделю, до 22 августа, жителей ждут онлайн- и офлайн-лекции и семинары тревел- и экоблогеров, стилистов и других популярных инфлюенсеров. Так, например, 17 августа в 19:00 Ксения Ильянович, специалист по тайм-менеджменту, проведет онлайн-лекцию "Личная эффективность и ошибки планирования" в прямом эфире Instagram mydocs_mos. На ней Ксения поделится, какие ошибки планирования убивают вашу продуктивность, как организовать свой день, что забывают 95% людей, а также как формулировка задачи влияет на вероятность ее исполнения", - говорится в сообщении.

Также 18 августа в 18:00 во флагманском офисе ЮЗАО экоблогер Светлана расскажет, как правильно сортировать отходы и организовать сбор вторсырья дома. А 20 августа в 18:00 во флагмане ЦАО имиджстилист Вика Крам проведет мастер-класс "Правила грамотного онлайн- и офлайн-шопинга".