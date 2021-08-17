Роспотребнадзор оценил ситуацию с пандемией в Ростовской области как напряженную

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 августа. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в Ростовской области оценивается Роспотребнадзором как сложная и напряженная. Об этом во вторник сообщил главный государственный санитарный врач по региону Евгений Ковалев на заседании оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

"Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Ростовской области на текущий момент оценивается как сложная и напряженная - в интенсивности эпидпроцесса и социально-экономической значимости, - сказал Ковалев. - Больные выявляются во всех административных территориях области, что сохраняет значительное напряжение в системе здравоохранения и высокую наполняемость ковидных госпиталей".

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора отметил, что введенные две недели назад дополнительные ограничительные меры позволили сократить контакты между людьми и прервать цепочки передачи вируса. "Первые ростки стабилизации заболеваемости мы отмечаем с прошлой недели, что выражается в снижении темпа прироста новых случаев заболевания. При этом, конечно, уровень остается достаточной высоким", - отметил Ковалев.

По словам главного санитарного врача, максимальные темпы прироста в настоящее время фиксируются прежде всего в сельских районах области - в Боковском, Советском, Обливском, Дубовском, Зимовниковском и Верхнедонском районах. Высокий прирост новых случаев заражения отмечается в Донецке, Звереве и Ростове-на-Дону.

В начале августа власти области ужесточили ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса. Предъявление сертификата о вакцинации, документа о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста стало обязательным условием при заселении в общежитие, для допуска в фитнес-клубы, спортзалы и организации общественного питания. При этом ПЦР-тест действителен только в течение трех календарных дней. Ограничения не распространяются на детей до 18 лет.

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 117 620, выздоровели после заражения 102 906 человек, умерли 5 606. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,0. В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.