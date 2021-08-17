Районные больницы Липецкой области получили свыше 20 машин

ЛИПЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Главные врачи районных больниц Липецкой области получили во вторник ключи от 22 новых легковых автомобилей в рамках региональной программы модернизации здравоохранения.

"Материальная база поликлиник и больниц в регионе постоянно улучшается и эти 22 автомобиля далеко не предел: до конца года мы получим еще машины для службы скорой помощи", - сказал на торжественной церемонии вручения ключей глава администрации региона Игорь Артамонов. Он отметил, что также в планах властей начать строительство нескольких медицинских учреждений в районах. "Это большая и очень важная работа", - подчеркнул Артамонов.

Касаемо переданных автомобилей, глава региона напомнил, что машины приобретены в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. "Транспорт будут использовать в основном для выездов врачей на вызовы и для доставки пациентов в районные и областные медучреждения",- заметил Артамонов. Кроме того, служебные автомобили обеспечат перевозку биологических материалов для исследований и доставку лекарств до жителей отдаленных сел и деревень.

Как пояснили в пресс-службе региональной администрации, машины получил каждый муниципалитет. По два автомобиля направлены в Воловский, Грязинский, Данковский, Задонский, Лебедянский, Усманский и Липецкий районы.

Здесь отметили также, что до конца текущего года в область поступят 33 полноприводных автомобиля марки "ГАЗ Соболь". Запланировано властями начало строительства новой детской поликлиники Липецкой городской детской больницы, детской поликлиники с женской консультацией Чаплыгинской райбольницы, стационарно-поликлинического корпуса Добровской райбольницы, двух отделений общей врачебной практики, четырех фельдшерско-акушерских пунктов. "Будут закуплены 15 единиц рентгеновского оборудования, 21 аппарат УЗИ, 11 эндоскопов",- заключили в пресс-службе.