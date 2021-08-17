Правительство поддержит инициативу о признании на территории ЕАЭС сданных в РФ ПЦР-тестов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство РФ поддерживает инициативу "Единой России" о внедрении системы быстрого признания QR-кодов, полученных после сдачи ПЦР-тестов в России, на территории ЕАЭС. Также Россия работает над признанием сертификатов о вакцинации "Спутником V" в ближнем и дальнем зарубежье, заявила во вторник вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Мы сами выступаем противниками такого рода ограничений, которые создают препятствия для передвижения людей и здесь готовы продвигать эту инициативу не только в Евразийском пространстве, но и с другими партнерами, которые используют нашу вакцину "Спутник V", которые готовы признавать наши документы не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье. Такие предложения у нас от коллег поступают", - сказала она в ходе обсуждения инициативы "Санитарный щит страны - безопасность для граждан" в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия".

В свою очередь, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак выступил с инициативой введения системы быстрого признания ПЦР-тестов, сданных в России, и полученных на "Госуслугах" QR-кодов в странах ЕАЭС.

"Единая Россия" предлагает на пространстве ЕАЭС, где наша деловая активность особенно интенсивна и важна, обеспечить признание ПЦР-тестов, сданных в России, а также полученных на "Госуслугах" QR-кодов. Сделать так, чтобы выезжающие из России граждане могли, например, сдать тест в аэропорту, а к моменту прибытия в государство - член ЕАЭС имели бы уже признаваемый там QR-код. Готовы в случае вашей поддержки вместе с Роспотребнадзором выработать конкретные шаги для реализации данной инициативы", - сказал он.

"Санитарный щит"

По словам Турчака, "Санитарный щит", с одной стороны, должен эффективно защищать от эпидемиологических угроз, с другой - не создавать препятствий для коммуникации и передвижения россиян, тогда как сейчас при въезде в ряд стран требуется сдавать несколько ПЦР-тестов подряд.

"Абсолютно разделяем вашу инициативу, сейчас с партнерами по ЕАЭС уже такую работу начали и ведем. Вы наверняка знаете о цифровом приложении "Путешествую без COVID-19", на сегодняшний день есть все основания эту инициативу развивать", - поддержала его слова Голикова.

Ранее вице-премьер сообщила, что проект создания в России "Санитарного щита", рассчитанный до 2024 года, необходимо продлить до 2030 года.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, ранее заявил, что у России должен быть "мощный и надежный щит" в сфере санитарной и биологической безопасности с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявлял, что российский "санитарный щит" должен быть создан за счет развертывания по стране сети лабораторий для быстрой и доступной диагностики инфекций.