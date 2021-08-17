Более 25 тыс. участников присоединились к новой образовательной платформе "Другое дело"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Новый образовательный проект "Другое дело" всероссийского общества "Знание" собрал уже более 25 тыс. участников. Об этом сообщила во вторник пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей", при поддержке которой проходит проект.

"С момента запуска платформы "Другое дело" в июне этого года к ней присоединились более 25 тыс. участников. Они выполнили почти 10 тыс. заданий и заработали более 3 млн баллов, которые могут обменять на призы и подарки", - отмечается в сообщении. Стать участником проекта может любой гражданин России вне зависимости от места жительства, возраста, опыта или стажа работы.

"Другое дело" предоставляет возможность участвовать в общественно полезных и развивающих инициативах. Баллы можно получить за участие и достижения в проектах и конкурсах платформы "Россия - страна возможностей", за волонтерскую, благотворительную и другую общественно полезную деятельность, а также за успехи в области образования и саморазвития. Баллы можно обменять на промокоды, гаджеты, обучающие курсы, подписки на мультимедийные сервисы, проходы за кулисы театра или концерта, экскурсии и другие призы.

Как отметил гендиректор АНО Алексей Комиссаров, участники проекта охотнее всего выполняют задания в сфере обучения (50% пользователей) и здоровья (30%). "Также пользуются популярностью задания в сфере благотворительности. Наиболее популярными стали обучающие задания по предметам школьной программы, прохождение тестов по профориентации, ведение дневника питания, выполнение дыхательных упражнений и медитаций. Также пользователи платформы обмениваются финансовыми лайфхаками, выполняют творческие задания, участвуют в качестве волонтеров в спортивных и массовых мероприятиях", - сказал Комиссаров, слова которого привели в пресс-службе.

"Наше недавнее исследование молодежной аудитории показало колоссальный запрос на интеллектуальный контент - современное поколение молодежи стремится к саморазвитию, тратит на это значительное количество времени и готово учиться даже на отдыхе. А платформа "Другое дело" позволяет еще и получить за это подарки", - сказал в свою очередь инициатор проекта, гендиректор общества "Знание" Максим Древаль.

К проекту уже присоединились более 50 партнеров - крупных компаний, некоммерческих организаций, государственных структур, которые публикуют задания и предоставляют призы самым активным участникам.