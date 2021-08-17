В Британии разрешили вакцинацию подростков от COVID-19 препаратом Moderna

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединенного Королевства одобрило применение вакцины Spikevax американской компании Moderna для вакцинации от ковида детей в возрасте 12-17 лет. Такая информация появилась во вторник на официальном сайте правительства Великобритании.

"Я рада подтвердить, что вакцина против COVID-19 от [компании] Moderna разрешена к применению среди людей от 12 до 17 лет. Эта вакцина безопасна и эффективна для представителей данной возрастной группы", - заявила глава MHRA Джун Рейн. В правительственном сообщении также отмечается, что данные о безопасности использования препарата на детях сопоставимы с показателями, полученными при его применении на совершеннолетней молодежи, у которой большинство побочных эффектов были мягкими и ограничивались усталостью или воспалением в месте укола.

В июне этого года MHRA одобрило применение вакцины от американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech среди детей от 12 до 15 лет. В начале августа Совместный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI), консультирующий британский Минздрав, рекомендовал привить всех подростков в возрасте 16 и 17 лет.

Для вакцинации взрослых в Великобритании в настоящее время используются препараты от Moderna, консорциума Pfizer и BioNTech и британско-шведской компании AstraZeneca. Хотя бы одну дозу препарата получили 47,3 млн человек (89,5% населения страны в возрасте от 18 лет), полную вакцинацию прошли не менее 40,7 млн британцев (77%).