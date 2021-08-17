В Подмосковье организуют 11 стационарных избирательных участков в СИЗО

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Стационарные избирательные участки для проведения голосования на выборах в сентябре будут работать в 11 следственных изоляторах на территории Московской области. Об этом во вторник сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

"У нас на сегодняшний день 11 стационарных участков в СИЗО, мы в буквальном смысле сейчас проезжаем все СИЗО, смотрим в том числе исправительные центры, смотрим их готовность", - сказала Семенова. Она добавила, что также будет организован один передвижной участок.

"Мы, наверное, будем одними из проводников, кто проследит, чтобы все материалы по кандидатам были доставлены вовремя и в нужном количестве покамерно, чтобы люди могли в камерах ознакомиться с материалами избирательной кампании и отдать свой голос сознательно <...> за тех кандидатов, которых они выбирают", - сказала Семенова.

Она рассказала, что голосование на стационарных участках в следственных изоляторах организовано точно так же, как и на всех остальных избирательных участках.

Также Семенова отметила, что проведение голосования в СИЗО будет проходить три дня, но не исключила возможности, что период голосования в таких местах может быть сокращен. "Наверное, примут решение, что двух дней будет достаточно, потому что это все ведь организовано делается", - добавила она.

В Подмосковье с 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов в Госдуму и Мособлдуму.