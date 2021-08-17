В Марокко за минувшие две недели смертность из-за ковида возросла на 36%

РАБАТ, 17 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Марокко во вторник выразило обеспокоенность по поводу увеличения числа критических случаев COVID-19 за последние две недели - с 3 по 16 августа.

"Мы не можем игнорировать ухудшение показателей критических случаев заболевания, увеличение числа госпитализированных в отделения реанимации, что, к сожалению, может привести к росту смертности", - говорится в коммюнике ведомства.

По данным Минздрава, количество критических случаев заболевания ковидом в промежутке между 3 и 16 августа увеличилось по сравнению с предыдущим периодом на 126%, смертность возросла на 36%. "Это увеличивает нагрузку на систему здравоохранения", - отметили в министерстве.

Минздрав призвал марокканцев "проявлять больше ответственности, строго соблюдать профилактические меры и активно участвовать в национальной кампании вакцинации".

28 января король Мухаммед VI дал старт национальной кампании вакцинации населения от коронавируса. В соответствии с указаниями монарха вакцинация бесплатная для всех граждан, а также постоянно проживающих в стране иностранцев. Она должна коснуться 80% населения Марокко - около 30 млн человек.

К настоящему времени в королевстве вакцинированы более 16,74 млн человек, при этом более чем 11,98 млн из них введены два компонента вакцины.