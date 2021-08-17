Эксперт: в РФ необходимо создать базу данных детей с ограниченными возможностями здоровья

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Национальный банк данных с информацией о численности детей с особенностями здоровья в российских образовательных организациях необходимо создать в стране. Это позволит отслеживать проблемы с созданием для них условий обучения, считает профессор МПГУ, доктор педагогических наук Илья Евтушенко.

"Информатизация системы образования предусматривает создание прежде всего национального банка данных о численности контингента отдельных категорий обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для нас крайне важно иметь информацию о том, какое количество детей с нарушениями слуха, нарушениями опорно-двигательного аппарата у нас нуждаются в создании особых образовательных условий. <…> Пока, к сожалению, этой информации у нас нет, даже для специалистов", - сказал он во вторник в ходе экспертной дискуссии в рамках августовских педагогических совещаний.

По словам Евтушенко, на основании национального банка данных могло бы осуществляться финансирование для создания условий обучения таких детей. Также он предложил создать единую платформу, на которой родители и обучающиеся смогут получать информацию о наличии организаций дополнительного образования, в которых существуют специальные условия для детей с особенностями здоровья.

"Кроме того, для специалистов, работающих в системе образования, важно иметь представление и о тех моделях дополнительного профессионального образования, где они могли бы получить повышение квалификации, профессиональную переподготовку именно по работе с данным контингентом", - добавил профессор.

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, на 1 января 2020 года в России насчитывалось 605 тысяч детей-инвалидов, наблюдается тенденция роста их числа за последние пять лет почти на 12%.