В Уганде зафиксировали вспышку полиомиелита

ПРЕТОРИЯ, 17 августа. /ТАСС/. Медицинские власти Уганды объявили о вспышке полиомиелита в связи с обнаружением возбудителя данной болезни в пробах, взятых из канализационной системы Кампалы. Об этом сообщило во вторник агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Уганды.

"Появление полиомиелита в Уганде может быть связано со снижением в стране темпов плановой вакцинации в связи с пандемией коронавируса", - подчеркнул Минздрав. Специалисты министерства проинформировали, что тесты показали наличие возбудителей полиомиелита типа 2. В 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о полном искоренении на планете этой разновидности полиомиелита и с тех пор прекращено использование соответствующей вакцины.

Министерство здравоохранения Уганды сообщило, что в стране под угрозой находятся более 2,2 млн детей, у которых нет защиты от типа 2. Вакцинация от него будет начата с октября текущего года. Одновременно усилен эпидемиологический мониторинг. В странах Африки, в том числе и в Уганде, он включает также анализы проб, взятых из канализационных систем. В октябре 2006 года ВОЗ объявила Уганду полностью свободной от полиомиелита.

Наука различает три типа полиовирусов, которые вызывают полиомиелит. Тип 2 и тип 3 считаются полностью уничтоженными на планете. Сейчас в природе сохраняется лишь тип 1 дикого полиовируса. Полиомиелит или детский спинномозговой паралич является вирусным инфекционным заболеванием. Обычно болезнь поражает детей в возрасте до пяти лет. Вакцины против полиомиелита были созданы в середине прошлого века, что к середине 1960-х годов привело к практически повсеместному искоренению этого заболевания, за исключением самых бедных стран мира.