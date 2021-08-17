Макрон: 18 месяцев пандемии в корне изменили жизнь общества Франции

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 18 месяцев пандемии в корне изменили жизнь общества страны. Такое заявление глава республики сделал во вторник по случаю 77-летия освобождения города Борм-ле-Мимоза (юг республики) от нацистов.

"Мы переживаем период, который вот уже 18 месяцев отмечен пандемией коронавируса, - сказал он. - Эпидемия в корне изменила жизнь общества. Вирус напомнил нам, что все то, что прежде казалось нам естественным, нормальной жизнью, может быть поставлено под сомнение". Он напомнил, что властям неоднократно пришлось вносить ограничения в жизнь общества, приостанавливать работу предприятий. "Однако общество смогло выстоять, оказать сопротивление благодаря работе ученых, исследователей, мы смогли защитить тех, чье положение оказалось наиболее уязвимым", - добавил он, обратив внимание на то, что принятые меры позволили сохранить "работу школ, общественную жизнь".

На фоне выступлений против ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией, Макрон особо остановился в своем выступлении на соотношении прав и обязанностей в обществе. "Нет нации, которая выстоит, если каждый сначала будет думать о своих правах и только потом о своих обязанностях по отношению к обществу, - добавил французский лидер. - Быть гражданином - это не значит требовать дополнительных прав, это, прежде всего, выполнять свой долг по отношению к стране".

Глава республики отметил, что события в Афганистане также показали хрупкость мира. "Быть нацией свободных женщин и мужчин это привилегия, которая далась нам в борьбе, - подчеркнул Макрон. - У нас есть система образования, здравоохранения, мы свободны, можем соглашаться или не соглашаться - все это благодаря сражениям, которые пришлось выдержать нашим предшественникам. Наша судьба - это, прежде всего, коллективная история".

Макрон с 2018 года ежегодно принимает участие в церемонии по случаю освобождения коммуны Борм-ле-Мимоза войсками союзников от сил фашистской Германии. Боевые действия проходили в рамках операции "Драгун", в начале которой 15 и 16 августа 1944 года на участке побережья между Тулоном и Каннами высадились около 450 тыс. солдат французской армии и подразделений союзников.

На территории коммуны находится форт Брегансон, летняя резиденция французского президента, избранная в 2019 году местом проведения франко-российского саммита.