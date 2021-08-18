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По прогнозу Росстата, в переписи онлайн примут участие около 20% россиян

Глава ведомства Павел Малков считает, что такой формат может увеличить охват респондентов на 5-10%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. В Росстате рассчитывают, что 20% населения примут участие во Всероссийской переписи онлайн, то есть заполнят анкеты на портале госуслуг. Об этом ТАСС сообщил замглавы ведомства Павел Смелов.

"Я думаю, что 20% населения перепишутся онлайн. Зарегистрированы на госуслугах где-то свыше 100 млн человек, но каждый может переписать не только себя, но и семью, детей. Поэтому мы считаем, что 20% населения [перепишется онлайн]", - отметил он.

Ранее глава Росстата Павел Малков рассказывал, что возможность проведения Всероссийской переписи населения в онлайн-формате будет способствовать увеличению охвата респондентов на 5-10%. Таким образом смогут переписаться, например, те, кто по различным причинам не хочет принимать участие в опросе в традиционном формате, указывал он.

Особенностью Всероссийской переписи населения - 2020, которая из-за пандемии была перенесена на этот год, стало то, что к традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Кроме того, перепись можно пройти в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". В традиционном формате перепись должна пройти с 15 октября по 14 ноября, на едином портале госуслуг - с 15 октября по 8 ноября.

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