Власти Керчи сообщили о восстановлении нарушенного при подтоплениях электроснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Электроснабжение абонентов Керчи, отключенное из-за сильных дождей и подтоплений, полностью возобновлено, сообщил в среду в Instagram председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Штормовое предупреждение действует в Крыму с 9 августа. 11 августа подтопления происходили в центральной части полуострова, 12-13 августа сильные дожди обрушились на восточные районы. В ночь на понедельник очередной ливень вызвал новые подтопления на 24 улицах Керчи, электроэнергию отключили 2 000 абонентов. К утру вторника вода почти полностью сошла, остается подтопленным центральный район.

"Электроэнергия в городе подается в штатном режиме. Было несколько отключений в нескольких домах, но электроснабжение быстро восстановили", - написал Гоцанюк.

По его данным, в Керчи для ликвидации последствий подтоплений сейчас задействовано 400 человек, 57 единиц техники, 14 лодок, 16 мотопомп, девять тепловых пушек. "В настоящее время в Керчи продолжается работа по откачке воды и просушке помещений. На территории города работают все коммунальные службы. Мусора пока еще остается немало, но в самое ближайшее время он будет убран. Привлечены дополнительные работники для уборки", - добавил глава крымского правительства.

Гоцанюк отметил, что специализированная техника также работает в Ленинском районе, где продолжается откачка воды с нескольких придомовых территорий.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. На минувшей неделе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.