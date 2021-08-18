Климатическая экспедиция изучит загрязнения рек Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 18 августа. /ТАСС/. Участники климатической экспедиции Российского экологического общества, которая в среду отправилась из Архангельска, изучат загрязнения рек Архангельской области, а также старовозрастные леса региона. Об этом рассказала ТАСС исполнительный директор Российского экологического общества, руководитель проекта "Климатическая экспедиция Юлия Филаткина.

"Наша экспедиция посвящена тому, что мы хотим донести до граждан, какие изменения климата происходят и каким образом это повлияет на их жизнь. Мы будем отбирать пробы воды в Северной Двине и Двинском заливе Белого моря, а также пробы на микропластик в Онеге и Северной Двине. Еще одна наша группа отбирает пробы в старовозрастных лесах и делает дендрологические исследования в Холмогорском районе", - сказала Филаткина.

Всего в экспедиции участвуют 15 исследователей. Кроме микропластика, пробы воды будут исследоваться на содержание тяжелых металлов, нефтепродуктов и различных загрязняющих веществ. "Могут быть остатки того же ДДТ. Ежегодно в моря Северного Ледовитого океана все реки выносят несколько сотен килограммов ДДТ. Когда осваивались нефтегазовые месторождения севера, для борьбы с кровососущими насекомыми использовали ДДТ, а это стойкое загрязняющее вещество, - пояснил ТАСС доктор химических наук, председатель научно-технического совета Российского экологического общества Александр Соловьянов. - Реки выносят также и пестициды, которыми обрабатывались поля".

Участники экспедиции оценят многолетние колебания температуры и осадков в Архангельской области, выявят динамику развития берегов Белого моря, сравнят вынос микропластика реками Северная Двина и Онега в Белое море, а также проведут анализ изменений ширины годичных колец деревьев в старовозрастных хвойных лесах, не тронутых человеком. Эти исследования лягут в основу прогноза учеными дальнейшего изменения климата в регионе. Экспедиция продлится 10 дней. "Мы планируем, что результаты обработаем в течение пары месяцев и осенью опубликуем отчет о проделанной работе", - добавила Филаткина.

Протяженность маршрута составит более 400 км по воде и более 3,5 тыс. км - по суше.