В России выявили 20 914 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 914, до 6 663 473. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%.

В частности, в Москве за сутки выявили 1 590 заразившихся, в Подмосковье - 1 240, в Нижегородской и Свердловской областях - 521 и 516 соответственно.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в России в данный момент, впервые с 3 июня снизилось и составило 551 527, следует из данных штаба.

Число летальных исходов за сутки возросло на 799 против 805 днем ранее, до 172 909.

Таким образом, впервые с прошлой среды, 11 августа, в стране за сутки зарегистрировали менее 800 смертей от ковида.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,59%.

В частности, за сутки в Москве зарегистрировали 59 смертей из-за коронавируса, в Краснодарском крае - 34, в Пермском крае и Свердловской области - по 29.

Число вылечившихся возросло за сутки на 20 713, до 5 939 037.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,1% от общего числа заразившихся.

В частности, в Москве за сутки выздоровели 3 029 человек, в Московской области - 1 861, в Крыму - 908.