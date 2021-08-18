Участники форума "Время образования" рассмотрят вопросы развития системы обучения в РФ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Форум "Время образования" впервые пройдет в России при поддержке Минпросвещения РФ и правительства Московской области 27 августа. Основной темой обсуждения станет трансформация образования с помощью новых трендов и технологий, сообщают организаторы.

"27 августа 2021 года Министерство просвещения РФ при поддержке правительства Московской области проведет первый Форум "Время образования", который объединит на одной дискуссионной площадке руководителей федеральных органов власти, глав субъектов и экспертов в разных областях развития образования с родительским сообществом", - говорится в сообщении.

Основная цель форума - продемонстрировать тренды, технологии и представить ключевые этапы развития системы образования, включая вопросы цифровых возможностей в образовательной среде.

Деловая программа будет представлена четырьмя кластерами: "Трансформация управления образованием", "Педагогика нового времени", "Семья в меняющемся мире" и "Урок в современной школе". "Среди 18 заявленных тем особенно важной станет тема "Лучшие региональные практики трансформации образования", ведь именно этот опыт смогут масштабировать коллеги из 85 субъектов РФ", - отмечают организаторы форума.

Среди спикеров ожидаются министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Московской̆ области Андрей Воробьев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, генеральный директор госкорпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев и другие.

Форум "Время образования" пройдет в гибридном формате: онлайн-трансляция будет доступна всем участникам, зарегистрированным на официальном сайте, а эксперты встретятся очно в правительстве Московской области для обсуждения проблем.